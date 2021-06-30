Владислав Пинаев отчитался о проделанной работе в 2020-м году

Posted 30 июня 2021, 16:32
Published 30 июня 2021, 16:32
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Во время выступления мэр сконцентрировался на том, что, несмотря на пандемию коронавируса, администрация выполнила взятые на себя социально-экономические обязательства. В минувшем году город принял участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Также значимым событием стало присвоение городу почетного звания РФ «Город трудовой доблести».
Вернувшись к проблеме распространения COVID-19, Владислав Пинаев поблагодарил медиков, волонтеров и руководителей крупных промышленных предприятий, которые оказали поддержку в борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Также в 2020 году город добился весомых показателей в части формирования бюджета и реализации инфраструктурных проектов. В минувшем году расходная часть бюджета была увеличена на 970 миллионов рублей, а муниципалитет начал заниматься реализацией крупного строительного проекта — возведением моста через Тагильский пруд.
В рамках нацпроекта БКАД отремонтировано 28 объектов протяженностью 37 километров, построено и сдано в эксплуатацию три новых садика с ясельными группами, также была отремонтирована школа № 85. В докладе Пинаев отметил достижения в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», выполнение федерального проекта «Чистый воздух» и плана по очищению Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ.
В результате депутаты Нижнетагильской городской Думы признали работу мэрии и главы города в 2020 году удовлетворительной.
Благодаря поддержке губернатора и правительства Свердловской области мы также решаем вопросы дополнительного финансирования, поэтому, я уверен, что все наши планы будут успешно реализованы,отметил Владислав Пинаев.
Напомним, на строительной площадке второй очереди набережной Тагильского пруда завершаются монолитные работы. Владислав Пинаев провел очередное выездное совещание с подрядчиками проекта и заявил, что строительство идет с опережением графика.