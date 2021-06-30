Владислав Пинаев отчитался о проделанной работе в 2020-м году

Во время выступления мэр сконцентрировался на том, что, несмотря на пандемию коронавируса, администрация выполнила взятые на себя социально-экономические обязательства. В минувшем году город принял участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Также значимым событием стало присвоение городу почетного звания РФ «Город трудовой доблести».