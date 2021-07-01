Еще 71 миллион требуют энергетики со ВГОКа в Нижнем Тагиле

Напомним, 15 июня исковое заявление к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» на сумму более 35,2 миллиона рублей подало ОАО «МРСК Урала». Ранее — 24 мая 2021 года МРСК подало иск к ВГОКу на сумму около 36 миллионов рублей. Иск от «Россетей Урала» на 34,6 млн рублей ВГОК проиграл в апреле 2021 года. Комбинат, где с 2018 года введена процедура банкротства, задолжал по исполнительным производствам свыше 890 млн рублей. Большая часть накопившихся долгов — задолженности за поставку тепла, газа и электроэнергии.