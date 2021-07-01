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Posted 1 июля 2021, 05:48

Published 1 июля 2021, 05:48

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Еще 71 миллион требуют энергетики со ВГОКа в Нижнем Тагиле

1 июля 2021, 05:48
В областной арбитражный суд с исковым заявлением к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» на сумму более 71 миллиона рублей обратился АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС».

Исковое заявление было принято к производству 30 июня 2021 года, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Сумма требований — 71,7 миллиона рублей.

Дата заседания пока не назначена.

Напомним, 15 июня исковое заявление к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» на сумму более 35,2 миллиона рублей подало ОАО «МРСК Урала». Ранее — 24 мая 2021 года МРСК подало иск к ВГОКу на сумму около 36 миллионов рублей. Иск от «Россетей Урала» на 34,6 млн рублей ВГОК проиграл в апреле 2021 года. Комбинат, где с 2018 года введена процедура банкротства, задолжал по исполнительным производствам свыше 890 млн рублей. Большая часть накопившихся долгов — задолженности за поставку тепла, газа и электроэнергии.

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