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Posted 1 июля 2021, 16:31

Published 1 июля 2021, 16:31

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Из-за проблем с подачей кислорода из больницы Екатеринбурга вывезли больных COVID-19

1 июля 2021, 16:31
Сюжет
Коронавирус
В оперативном штабе по коронавирусу подтвердили, что врачи в экстренном порядке перевезли «ковидных» пациентов Свердловской областной психиатрической больницы из-за проблем с подачей кислорода.

Планируется, что в ближайшие дни специалисты займутся тем, что устранят все возникшие сложности. До этого момента пациенты, которым требуется реанимационная помощь, будут находиться в других клиниках Екатеринбурга, сообщает Е1.

Необходимая медицинская помощь оказывается всем пациентам в полном объеме,подчеркнули в оперштабе.

Напомним, в общей сложности в психбольнице 15 реанимационных коек, был перепрофилирован корпус на 65 мест. Тяжелые больные перевозились с переносным аппаратом ИВЛ. После этого в машине скорой медицинской помощи больного подключали к баллону и доставляли в другую больницу.

Необходимая медицинская помощь оказывается всем пациентам в полном объеме,подчеркнули в оперштабе.

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#Новости УрФО#Коронавирус#Здоровье#Психбольница#Госпитализация#Екатеринбург
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