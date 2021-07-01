Из-за проблем с подачей кислорода из больницы Екатеринбурга вывезли больных COVID-19

Posted 1 июля 2021, 16:31
Published 1 июля 2021, 16:31
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Планируется, что в ближайшие дни специалисты займутся тем, что устранят все возникшие сложности. До этого момента пациенты, которым требуется реанимационная помощь, будут находиться в других клиниках Екатеринбурга, сообщает Е1.
Необходимая медицинская помощь оказывается всем пациентам в полном объеме,подчеркнули в оперштабе.
Напомним, в общей сложности в психбольнице 15 реанимационных коек, был перепрофилирован корпус на 65 мест. Тяжелые больные перевозились с переносным аппаратом ИВЛ. После этого в машине скорой медицинской помощи больного подключали к баллону и доставляли в другую больницу.
Необходимая медицинская помощь оказывается всем пациентам в полном объеме,подчеркнули в оперштабе.