Из-за смерти екатеринбурженки от рака СК возбудил уголовное дело

Пока возбуждено бесфигурантное дело, так как не известно, кто из врачей онкодиспансера конкретно ненадлежащим образом выполнил свои обязанности, сообщает Е1. Все решит медицинская экспертиза, которая покажет, действительно ли в действиях врачей были ошибки, приведшие к трагедии.