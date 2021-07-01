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Posted 1 июля 2021, 10:36

Published 1 июля 2021, 10:36

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Летевший в Геленжик из Екатеринбура самолет со 141 пассажиром столкнулся с птицами

1 июля 2021, 10:36
После взлета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами во время набора высоты. Рейс отправлялся в Геленжик, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Командир воздушного принял решение продолжить полет, так как бортовая система работала исправно. На борту находился 141 пассажир, в том числе 37 детей, и шесть членов экипажа.

Свердловская транспортная прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства по части безопасного орнитологического обеспечения полетов. Также в мероприятии участвуют специалисты аэропорта Кольцово.

Напомним, 24 мая самолет авиакомпании «Победа», который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург также столкнулся с птицей при наборе высоты. Из-за инцидента воздушное судно вернулось в аэропорт Кольцово и совершило экстренную посадку. На борту находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа.

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#Происшествия#Новости УрФО#Столкновение#Аэрофлот#Птицы#Самолет#Екатеринбург
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