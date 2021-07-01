Михаил Мишустин впервые приедет в Екатеринбург

Напомним, на выставке «ИННОПРОМ-2021», которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года, будут представлены произведения нижнетагильских мастеров и ремесленников. Гости выставки смогут увидеть знаменитые тагильские подносы с лаковой росписью, камнерезные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, фарфоровые и глиняные изделия и многое другое.