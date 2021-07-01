Наркотики из Китая заказал по почте житель Нижнего Тагила

При этом неустановленное лицо с целью сокрытия информации о содержащемся в отправлении наркотическом средстве предоставило в таможенный орган ложные сведений о наименовании товара, а именно содержимое отправление поименовано как: «Toothbrush head» (насадка для зубной щетки), как товар для личного пользования, рассказали подробности в прокуратуре.