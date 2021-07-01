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Posted 1 июля 2021, 04:53

Published 1 июля 2021, 04:53

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Наркотики из Китая заказал по почте житель Нижнего Тагила

1 июля 2021, 04:53
29-летнего тагильчанина будут судить за незаконный оборот наркотиков. Он заказал запрещенные вещества из Китая и был задержан сотрудниками таможни при их получении.

Уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила 1992 года рождения направила в суд прокуратура Ленинского района.

Мужчина обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Запрещенные вещества молодой человек заказал в Китае через интернет-магазин в феврале 2021 года. Посылка с 25 граммами «синтетики» прибыла в отделение почты на улице Попова, 14А в марте.

При этом неустановленное лицо с целью сокрытия информации о содержащемся в отправлении наркотическом средстве предоставило в таможенный орган ложные сведений о наименовании товара, а именно содержимое отправление поименовано как: «Toothbrush head» (насадка для зубной щетки), как товар для личного пользования, рассказали подробности в прокуратуре.

Тагильчанин был задержан 18 марта таможенниками при получении посылки.

В скором времени уголовное дело в отношении него рассмотрит суд.

Напомним, международное почтовое отправление с почти килограммом синтетических наркотиков пытался получить из Китая 21-летний житель Урала. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Уголовное дело#Таможня#Наркотики#Посылка#Китай
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