Наркотики из Китая заказал по почте житель Нижнего Тагила

Posted 1 июля 2021, 04:53
Published 1 июля 2021, 04:53
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила 1992 года рождения направила в суд прокуратура Ленинского района.
Мужчина обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Запрещенные вещества молодой человек заказал в Китае через интернет-магазин в феврале 2021 года. Посылка с 25 граммами «синтетики» прибыла в отделение почты на улице Попова, 14А в марте.
При этом неустановленное лицо с целью сокрытия информации о содержащемся в отправлении наркотическом средстве предоставило в таможенный орган ложные сведений о наименовании товара, а именно содержимое отправление поименовано как: «Toothbrush head» (насадка для зубной щетки), как товар для личного пользования, рассказали подробности в прокуратуре.
Тагильчанин был задержан 18 марта таможенниками при получении посылки.
В скором времени уголовное дело в отношении него рассмотрит суд.
Напомним, международное почтовое отправление с почти килограммом синтетических наркотиков пытался получить из Китая 21-летний житель Урала. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.