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Posted 1 июля 2021, 09:34

Published 1 июля 2021, 09:34

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Новые спортивные площадки появятся у двух школ на Вагонке и Лебяжке в Нижнем Тагиле

1 июля 2021, 09:34
Новая современная спортивная площадка появится на территории школы № 9 в Дзержинском районе и школы № 10 на Лебяжке Нижнего Тагила.

Депутаты городской думы одобрили выделение средств для строительства, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По предварительным данным, в комплексе будет обустроено футбольное поле, беговые дорожки, прыжковая яма и площадка для волейбола и баскетбола. Также будут сделаны освещение и ограждения. Планируется, что работы начнутся в 2022 году.

Напомним, еще одна площадка будет обустроена на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составляет 19,4 миллиона рублей. Площадь благоустройства составляет 7,6 тысячи квадратных метров.

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#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Строительство#Школа
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