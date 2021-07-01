Новые спортивные площадки появятся у двух школ на Вагонке и Лебяжке в Нижнем Тагиле

Posted 1 июля 2021, 09:34
Published 1 июля 2021, 09:34
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Депутаты городской думы одобрили выделение средств для строительства, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По предварительным данным, в комплексе будет обустроено футбольное поле, беговые дорожки, прыжковая яма и площадка для волейбола и баскетбола. Также будут сделаны освещение и ограждения. Планируется, что работы начнутся в 2022 году.
Напомним, еще одна площадка будет обустроена на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составляет 19,4 миллиона рублей. Площадь благоустройства составляет 7,6 тысячи квадратных метров.