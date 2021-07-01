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Тагильчане несут старую технику в Корпорацию «Центр» и меняют ее на новую со скидкой

1 июля 2021, 06:00
Фото: Корпорация «Центр»
Тагильчане сдают старую технику в магазины Корпорация «Центр» и меняют её на новую со скидкой. Купленную технику доставят бесплатно, а старую вывезут из дома на ЭКО-утилизацию.

Сотни горожан уже пользуются новыми моделями техники и безумно счастливы.

Избавиться от ненужной бытовой техники, а взамен получить новенькую? Да запросто! Корпорация «Центр» врывается в это лето с отличным предложением: сдайте старое в обмен на новое и получите скидку!

Ограничений нет. Сдали 1 старую модель — можете забрать со скидкой любое количество товаров. Корпорация «Центр» принимает даже сломанную технику. Главное, сдать основной блок в корпусе. В случае компьютеров комплектующие, зарядка или мышь, не считаются. Если решите отдать старый холодильник, то позаботьтесь о его разморозке перед вывозом. Любую технику надо отключить, демонтировать и переставить к выходу из квартиры.

Не бойтесь отдавать старое, так быстрее появится новое! Тем более, в Корпорации «Центр» технику можно приобрести с хорошими скидками в рассрочку от магазина.

Все покупки дороже 2.990 рублей доставят бесплатно! А ещё и бесплатно вывезут старую технику на ЭКО-утилизацию. Только с 24 июня по 20 июля! Торопитесь, количество товара ограничено!

Корпорация «Центр» в Нижнем Тагиле:

ТЦ «МегаМарт» на пр-те Ленинградском, 28

ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе, 49

Еще больше предложений, а также подробности акции на сайте kcentr.ru

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#Бытовая техника#Корпорация «Центр»#Скидки#Техника#Центр#Обмен#Общество
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