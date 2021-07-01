Тагильчане несут старую технику в Корпорацию «Центр» и меняют ее на новую со скидкой

Сотни горожан уже пользуются новыми моделями техники и безумно счастливы.
Избавиться от ненужной бытовой техники, а взамен получить новенькую? Да запросто! Корпорация «Центр» врывается в это лето с отличным предложением: сдайте старое в обмен на новое и получите скидку!
Ограничений нет. Сдали 1 старую модель — можете забрать со скидкой любое количество товаров. Корпорация «Центр» принимает даже сломанную технику. Главное, сдать основной блок в корпусе. В случае компьютеров комплектующие, зарядка или мышь, не считаются. Если решите отдать старый холодильник, то позаботьтесь о его разморозке перед вывозом. Любую технику надо отключить, демонтировать и переставить к выходу из квартиры.
Не бойтесь отдавать старое, так быстрее появится новое! Тем более, в Корпорации «Центр» технику можно приобрести с хорошими скидками в рассрочку от магазина.
Все покупки дороже 2.990 рублей доставят бесплатно! А ещё и бесплатно вывезут старую технику на ЭКО-утилизацию. Только с 24 июня по 20 июля! Торопитесь, количество товара ограничено!
Корпорация «Центр» в Нижнем Тагиле:
ТЦ «МегаМарт» на пр-те Ленинградском, 28
ТРЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе, 49