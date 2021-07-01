Тагильчане несут старую технику в Корпорацию «Центр» и меняют ее на новую со скидкой

Ограничений нет. Сдали 1 старую модель — можете забрать со скидкой любое количество товаров. Корпорация «Центр» принимает даже сломанную технику. Главное, сдать основной блок в корпусе. В случае компьютеров комплектующие, зарядка или мышь, не считаются. Если решите отдать старый холодильник, то позаботьтесь о его разморозке перед вывозом. Любую технику надо отключить, демонтировать и переставить к выходу из квартиры.