За покровительство «черным лесорубам» свердловскому лесничему грозит 4 года тюрьмы

Posted 1 июля 2021, 11:21
Published 1 июля 2021, 11:21
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
По версии следствия, в начале лета 2019 года лесничий «Шалинского лесничества» получил сообщение о незаконной рубке леса, но не принял должных мер.
Приехав на место — недалеко от станции Уткинский завод, он увидел автомобиль «Урал» с вырубленными деревьями. Оказалось, что вывозившие незаконно лес, знакомые ему местные жители.
Вопреки своим должностным обязанностям он не принял мер к предотвращению и пресечению нарушения требований лесного законодательства, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчина позволил «черным лесорубам» скрыться вместе с заготовленной древесиной в объеме 27 кубометров. Ущерб составил 627 тысяч рублей.
Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Свердловскому лесничему грозит до 4 лет лишения свободы.
Напомним, 7 лет тюрьмы и штраф грозят «черному лесорубу» за вырубку деревьев — 29 сосен под Верхней Пышмой. Ущерб оценен в более чем 1,1 миллиона рублей.