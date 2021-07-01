За покровительство «черным лесорубам» свердловскому лесничему грозит 4 года тюрьмы

В отношении лесничего из Шалинского района возбуждено уголовное дело за использование служебных полномочий. Мужчина обвиняется в том, что закрывал глаза на деятельность «черных лесорубов».

По версии следствия, в начале лета 2019 года лесничий «Шалинского лесничества» получил сообщение о незаконной рубке леса, но не принял должных мер. Приехав на место — недалеко от станции Уткинский завод, он увидел автомобиль «Урал» с вырубленными деревьями. Оказалось, что вывозившие незаконно лес, знакомые ему местные жители. Вопреки своим должностным обязанностям он не принял мер к предотвращению и пресечению нарушения требований лесного законодательства, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Мужчина позволил «черным лесорубам» скрыться вместе с заготовленной древесиной в объеме 27 кубометров. Ущерб составил 627 тысяч рублей. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Свердловскому лесничему грозит до 4 лет лишения свободы. Напомним, 7 лет тюрьмы и штраф грозят «черному лесорубу» за вырубку деревьев — 29 сосен под Верхней Пышмой. Ущерб оценен в более чем 1,1 миллиона рублей. Материалы по теме Иностранец за взятку хотел вывезти незаконно вырубленный лес в Нижнем Тагиле