tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля 2021, 16:33

Published 2 июля 2021, 16:33

Modified 29 ноября, 17:52

Updated 29 ноября, 17:52

Летящие низко на землей истребители и град с неба. Итоги дня в Свердловской области

2 июля 2021, 16:33
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 2 июля.

Жительницу Екатеринбурга отругали в «скорой помощи» за прививку от коронавируса. Женщина позвонила 03 и сообщила, что у нее поднялась высока температура после прививки от коронавируса. «Вы взрослые люди, о чем вы думаете, это же не прививка даже — это неизвестное вещество, зачем вы его себе ставите?», процитировала слова медиков женщина «ЕАН». По ее словам, после критики, она была соединена с другим врачом, которая порекомендовала не сбивать температуру, чтобы не мешать организму вырабатывать антитела.

Врачи «скорой помощи» отругали за прививку от коронавируса жительницу Екатеринбурга
Узнать подробнее

Вечером 1 июля аномально-жаркая погода в некоторых районах Свердловской области сменилась грозами и ливнями с порывами ветра, а также градом. Крупные градины выпали в Ивделе, Карпинске и других городах региона. Они побили автомобили жителей и часть урожая. Очевидцы сообщают и о поваленных деревьях. Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Свердловской области на 2 и 3 июля.

Низко летящие над землей истребители около полудня 2 июля напугали некоторых жителей Невьянского, Кировградского, Артемовского городских округов и других населенных пунктов области. Снимками и видео многие поделились в социальных сетях и мессенджерах. Пролет военной техники сопровождался громким грохочущим звуком, рассказала TagilCity.ru автор одного из видео из поселка Карпушиха по имени Елена. В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что это были учебно-тренировочные полеты экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Промчавшиеся низко над землей истребители сняли на видео жители Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Врачи «скорой помощи» отругали за прививку от коронавируса жительницу ЕкатеринбургаПромчавшиеся низко над землей истребители сняли на видео жители Свердловской области
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика