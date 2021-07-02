Летящие низко на землей истребители и град с неба. Итоги дня в Свердловской области

Posted 2 июля 2021, 16:33
Published 2 июля 2021, 16:33
Modified 29 ноября, 17:52
Updated 29 ноября, 17:52
Жительницу Екатеринбурга отругали в «скорой помощи» за прививку от коронавируса. Женщина позвонила 03 и сообщила, что у нее поднялась высока температура после прививки от коронавируса. «Вы взрослые люди, о чем вы думаете, это же не прививка даже — это неизвестное вещество, зачем вы его себе ставите?», процитировала слова медиков женщина «ЕАН». По ее словам, после критики, она была соединена с другим врачом, которая порекомендовала не сбивать температуру, чтобы не мешать организму вырабатывать антитела.
Вечером 1 июля аномально-жаркая погода в некоторых районах Свердловской области сменилась грозами и ливнями с порывами ветра, а также градом. Крупные градины выпали в Ивделе, Карпинске и других городах региона. Они побили автомобили жителей и часть урожая. Очевидцы сообщают и о поваленных деревьях. Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Свердловской области на 2 и 3 июля.
Низко летящие над землей истребители около полудня 2 июля напугали некоторых жителей Невьянского, Кировградского, Артемовского городских округов и других населенных пунктов области. Снимками и видео многие поделились в социальных сетях и мессенджерах. Пролет военной техники сопровождался громким грохочущим звуком, рассказала TagilCity.ru автор одного из видео из поселка Карпушиха по имени Елена. В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что это были учебно-тренировочные полеты экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.