Пролет МКС и «танец планет» смогу наблюдать свердловчане в июле

Заметно темное небо начнет появляться только после 15 июля. А по-настоящему темное оно будет только к середине августа, тогда можно будет выехать за пределы населенных пунктов. А чтобы увидеть все астрономические события июля, необходимо обзавестись оптической техникой. Сейчас по цене десяти мороженных можно купить вполне приемлемую оптическую трубу с увеличением 8-15 крат и увидеть интересные явления в системе спутников Юпитера. При увеличении от 20 крат уже видны кольца Сатурна и его спутник Титан. Это все доступно для наблюдений именно летом после полуночи, хотя и низко над горизонтом, рассказал TagilCity.ru Владилен Санакоев.