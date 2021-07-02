Врачи «скорой помощи» отругали за прививку от коронавируса жительницу Екатеринбурга

Posted 2 июля 2021, 05:30
Published 2 июля 2021, 05:30
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Вызвать «скорую» решила жительница Екатеринбурга, когда после прививки от COVID-19 у нее поднялась температура. Однако там ее раскритиковали за принятое ею решение вакцинироваться, передает «ЕАН».
«Вы взрослые люди, о чем вы думаете, это же не прививка даже — это неизвестное вещество, зачем вы его себе ставите?», спросили женщину по телефону медики.
После этого пациентку соединили с другим врачом, которая порекомендовала не сбивать температуру, чтобы не мешать организму вырабатывать антитела.
Напомним, 1 июля врачам в экстренном порядке пришлось перевозить «ковидных» пациентов Свердловской областной психиатрической больницы в другие реанимации Екатеринбурга из-за того, что пациенты остались без кислородной поддержки.