Хозяин в Екатеринбурге изрезал ножом далматинца

Posted 3 июля 2021, 08:11
Published 3 июля 2021, 08:11
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Зоозащитнику Татьяне о животном сообщили несколько месяцев назад. Очевидцы заявили, что над собакой регулярно издеваются и в январе женщина даже вызвала полицию, однако хозяин отказался отдавать животное.
30 июня стало известно, что мужчина изрезал своего пса ножом.
Пес Бадди подвергся нападению со стороны хозяина. Колотые, резаные раны (выпадение кишок). [Он был] прооперирован, а далее недохозяин забрал его из клиники в тяжелом состоянии и увез в деревню к родственникам. В деревенских условиях выходить тяжелую собаку почти не возможно», говорится в посте группы «Служба спасения животных Екатеринбурга» «Вконтакте».
Зоозащитники смогли забрать пса и отвезти в ветклинику, где собака сейчас и находится в тяжелом состоянии. На хозяина написано заявление о жестоком обращении с животным. Осуществляется проверка.
Напомним, что ранее жители Урала помогли спасти расстрелянную собаку и собрали деньги на её лечение.