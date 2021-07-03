Мужчина притворился регулировщиком и помог разрешить коллапс на дороге Екатеринбурга

Тем не менее, в соцсетях не оценили стараний энтузиаста, так как посчитали подобные действия слишком небезопасными и способными привести к аварийным ситуациям. Если по вине «гражданского регулировщика» произойдёт ДТП, то виновник не сможет сослаться на факт движения по его жестам.