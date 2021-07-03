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Posted 3 июля 2021, 08:44

Published 3 июля 2021, 08:44

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Мужчина притворился регулировщиком и помог разрешить коллапс на дороге Екатеринбурга

3 июля 2021, 08:44
Движение на перекрестке улиц Крауля и Токарей в Екатеринбурге 2 июля почти полностью остановилось. Из-за урагана и молнии оказались повреждены светофоры на оживленных перекрестках, что осложнило движение автотранспорта.

Однако, когда на перекрестке образовалась пробка, один из жителей города взял ситуацию в свои руки и выбежал на дорогу, притворившись регулировщиком, как сообщает E1. Ему удалось разрулить ситуацию.

Мимо импровизированной регулировки транспорта даже проезжала полицейская машина, но сотрудников правоохранительных органов мужчина не заинтересовал, они поехали дальше.

Тем не менее, в соцсетях не оценили стараний энтузиаста, так как посчитали подобные действия слишком небезопасными и способными привести к аварийным ситуациям. Если по вине «гражданского регулировщика» произойдёт ДТП, то виновник не сможет сослаться на факт движения по его жестам.

Напомним, что в связи с ураганами 19 июня улицы Екатеринбурга оказались затоплены, многие машины на улицах получили гидроудар, а водителям приходилось самим толкать транспортные средства.

#Происшествия#Новости УрФО#Дорога#Автомобиль#Ливень#Пробка
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