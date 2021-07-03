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Posted 3 июля 2021, 11:45

Published 3 июля 2021, 11:45

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Труп парня нашли в Екатеринбурге на заднем сидении машины

3 июля 2021, 11:45
Труп парня обнаружили на заднем сидении машины на Химмаше. Автомобиль находился на улице Салдинская,5 около двух дней. На данный момент на месте происшествия работают полиция и судмедэксперты. Тело направлено на экспертизу, автомобиль, в котором оно было обнаружено, принадлежит матери погибшего.

В машине были пятна крови, как утверждает СКР. Приехавшая хозяйка авто опознала в погибшем сына.

В пресс-службе областного СКР пояснили, что по данным специалистов следы насильственной смерти не обнаружены. Как утвреждают очевидцы, погибший сидел на полу машины, наклонившись головой и руками на заднее сидение.

Полиция также уверена, что смерть наступила не в следствии криминальных действий.

Напомним, что ранее в гаражах в Екатеринбурги было обнаружено тело женщины, которое после убийства собутыльник хранил почти месяц в своей квартире.

#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Тело#Машина#Медики
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