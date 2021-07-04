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Без света на Урале осталось 9 тысяч человек из-за мощной грозы

4 июля 2021, 08:29
Фото: pixabay.com
В связи с мощной грозой без электричества осталось несколько городов и посёлков на Урале.

4 июля электричество всё еще отсутствует у 9 тысяч жителей Урала, как сообщает E1.

Сильнейшие грозы с сильным ветром и ливневыми дождями стали причиной 27 повреждений в сетях. В субботу и в ночь с 3 на 4 июля произошли неоднократные попадания молнии в энергообъекты, деревья и большие ветки падали на линии электропередачи, рассказали в Облкоммунэнерго.

Нарушение в работе электросети наблюдается в Артёмовском, Арамиле, Асбесте, Талице, Верхней Пышме, Камышлове, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском и Нижней Салде. В большинстве городов аварии устранили быстро, однако в Артёмовском и Нижней Салде работы идут до сих пор.

Свет отсутствует и в Белоярском районе в поселке Алые Паруса, как сообщает E1. Восстановительные работы ведутся в Растущем.

Ремонтные работы начались сразу после окончания грозового шторма, к ним приступили около трёх часов ночи.

Напомним, что на Южном Урале 2 июля в результате удара молнии погиб 53-летний пастух вместе со своей лошадью.

Молния убила пастуха и его лошадь на Южном Урале
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