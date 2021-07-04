Без света на Урале осталось 9 тысяч человек из-за мощной грозы

Сильнейшие грозы с сильным ветром и ливневыми дождями стали причиной 27 повреждений в сетях. В субботу и в ночь с 3 на 4 июля произошли неоднократные попадания молнии в энергообъекты, деревья и большие ветки падали на линии электропередачи, рассказали в Облкоммунэнерго.