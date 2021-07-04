Пьяный водитель не справился с управлением авто и насмерть придавил пятилетнюю дочь

Сам мужчина не пострадал. По данным ГИБДД Свердловской области, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль врезался в дерево. Стало также известно, что ранее мужчина был лишен водительских прав по статье 12.15 части 5 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Срок данного лишения не истек. Мужчина за рулём явно был в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.