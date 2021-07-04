Тагильчанину Егору Бычкову запретили въезд на территорию Украины

События развивались стремительно. Украинские СМИ писали, что «Блогер из Нижнего Тагила незаконно приехал на оккупированную Россией территорию». Крымские СМИ писали, что «Турист из России удивился отсутствию российских компаний на материке». Были даже комментарии экспертов из Крыма, которые со мной соглашались. Им всем почему-то было дело до меня и моего мнения, отметил в своих соцсетях Егор Бычков.