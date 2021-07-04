Владимир Путин отказался от остановки поставок «ВСМПО-Ависма» в США

Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Десятки лет поставляли, и чего же нам приостанавливать? […] Например, «Боинг». Я уж не знаю, в каком объеме, но процентов 50, наверно, точно строят свои самолеты из нашего титана. Но и зачем нам закрывать титановое производство? сказал глава государства.