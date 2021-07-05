TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Десятки жителей эвакуированы из затопленных домов под Николо-Павловском

5 июля 2021, 11:03
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Потерпевших эвакуировали на лодках спасатели из затопленных домов в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом.

В связи с обильными дождями вода поднялась и начала топить участки в садоводческих товариществах в районе села Николо-Павловское. Специалисты центра защиты населения Нижнего Тагила эвакуировали людей с помощью специального оборудования, пострадавших нет.

На сушу были эвакуированы взрослые и дети из коллективных садов «Железнодорожник», «Металлист», «Автомобилист», садов треста «Тагилстрой». Также спасатели работали и в Николо-Павловске на улице Береговая. Сейчас сотрудники центра защиты населения уехали работать под Новоасбест в поселок Вилюй, там тоже затопило сады. Нас попросили оказать содействие, это не наша территория, а Горноуральского городского округа, рассказал редакции TagilCity.ru директор ЦЗН Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, в Нижнем Тагиле и пригороде 4 июля прошел сильный ливень. В результате затопленными оказались множество дорог, люди и машины «плавали» в воде. Кроме того, стихия повалила деревья, некоторые из них упали на припаркованные рядом автомобили.

Рухнувшая рябина, тонущие машины и пешеходы: вторые сутки ливня в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Трамваи плывут: проспект Ленина ушел под воду в Нижнем ТагилеДорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним ТагиломРежим чрезвычайной ситуации объявили власти ГГО из-за затоплений после ливня
#Потоп#Николо-павловское#Эвакуация#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Потоп в Нижнем Тагиле и ГГО#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14