Девушка спасла тонущую женщину с ребёнком и сломала ногу в Дегтярске

Напомним, в июне 2021 года в Сухом Логу участковый и стажёр отдела полиции спасли двух 10-летних школьников, тонущих в реке. Полицейские заметили детей во время патрулирования берега реки Пышмы, когда они уже уходили под воду. Участковый побежал в реку. Сначала он вытащил одного школьника, передал его стажёру, а потом второго. Детей отвели к находящимся неподалёку родителям.