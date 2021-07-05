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Девушка спасла тонущую женщину с ребёнком и сломала ногу в Дегтярске

5 июля 2021, 04:22
Фото: 1Mediainvest.ru
Девушка вытащила из пруда тонущую женщину с ребёнком, которому на вид 1,5-2 года, вблизи загородного дома в Дегтярске. Во время ныряния в воду девушка, ударившись коленом о дно, получила открытый перелом ноги.

Спасительница сидела около пруда, когда увидела тонущих ребёнка и женщину. В пруду идёт резкий спуск, но мать с ребёнком, хоть и не умеющие плавать, зашли туда и стали тонуть. Девушка, разбежавшись, нырнула в воду и ударилась о дно коленом, сообщает Е1.

По словам девушки, она чувствовала сильную боль в ноге и понимала, что у неё перелом. В Екатеринбург её везли больше часа. Госпитализировали её в больницу № 27, ей была сделана операция.

Напомним, в июне 2021 года в Сухом Логу участковый и стажёр отдела полиции спасли двух 10-летних школьников, тонущих в реке. Полицейские заметили детей во время патрулирования берега реки Пышмы, когда они уже уходили под воду. Участковый побежал в реку. Сначала он вытащил одного школьника, передал его стажёру, а потом второго. Детей отвели к находящимся неподалёку родителям.

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#Перелом#Дегтярск#Спасение#Свердловская область#Пруд#Происшествия
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