Дорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним Тагилом

Подъехав к светофору мы обратили внимание на то, что очень сильный поток воды вырывается из-под трассы, а дорога вместе с водой обваливается и оседает большими кусками. Выйдя из машины, я сразу же вышел, зафиксировал это и позвонил в ГАИ. Мне сказали, что сейчас поедут туда, рассказал редакции TagilCity.ru Александр.
Он отметил, что сразу предупредил автомобилистов, что такое происходит на трассе. А вечером девушка скинула видео, что с двух сторон стоят сотрудники ДПС, место огорожено и засыпается.
Сложилась чрезвычайная ситуация, работы продолжаются, отметили в отделе пропаганды ГИБДД.
В настоящее время движение на этом участке закрыто полностью, будет осуществляться объезд, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, тагильским водителям рекомендовано отказаться от поездок из-за резких перепадов погодных условий, ливней и сильных осадков. Многие участки дорог Нижнего Тагила оказались затопленными из-за непогоды.