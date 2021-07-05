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Дорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним Тагилом

5 июля 2021, 06:38
Фото: TagilCity.ru
Дорога стала осыпаться на перекрестке в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Причиной послужили сильные ливни, которые обрушились на город.

Подъехав к светофору мы обратили внимание на то, что очень сильный поток воды вырывается из-под трассы, а дорога вместе с водой обваливается и оседает большими кусками. Выйдя из машины, я сразу же вышел, зафиксировал это и позвонил в ГАИ. Мне сказали, что сейчас поедут туда, рассказал редакции TagilCity.ru Александр.

Он отметил, что сразу предупредил автомобилистов, что такое происходит на трассе. А вечером девушка скинула видео, что с двух сторон стоят сотрудники ДПС, место огорожено и засыпается.

Сложилась чрезвычайная ситуация, работы продолжаются, отметили в отделе пропаганды ГИБДД.

В настоящее время движение на этом участке закрыто полностью, будет осуществляться объезд, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, тагильским водителям рекомендовано отказаться от поездок из-за резких перепадов погодных условий, ливней и сильных осадков. Многие участки дорог Нижнего Тагила оказались затопленными из-за непогоды.

Из-за затопленных дорог тагильским водителям рекомендуется отказаться от поездок
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