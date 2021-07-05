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Posted 5 июля 2021, 14:23

Published 5 июля 2021, 14:23

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Из-за потопа мусоровозы не могут проехать в Верхнесалдинский и Горноуральский ГО

5 июля 2021, 14:23
Из-за того, что сильные дожди затопили и размыли дороги на севере Свердловской области, многотонные мусоровозы не могут попасть в населенные пункты.

Погодные условия перекрыли дорогу в Никитино, Шиловку, Николо-Павловское, Петрокаменское, Нелобу, Мокроусское, а также к садовым товариществам по направлению Исинского тракта и поселка Монзино, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».

Планируется, что все отходы будут вывезены после того, как машины доберутся до пунктов назначений. Отмечается, что 5 июля спецтехника выехала на маршруты в полном объеме, однако выяснилось, что мост на Николо-Павловское закрыт, а дорога к населенным пунктам Нелоба и Никитино размыта, заявил директор компании Федор Потапов.

Напомним, прокурорская проверка организована в связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в селе Николо-Павловское, а также имеющейся угрозой подтопления в деревне Соседкова и селе Краснополье.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Потоп#Погодные условия#Горноуральский городской округ
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