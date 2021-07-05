Из-за потопа мусоровозы не могут проехать в Верхнесалдинский и Горноуральский ГО

Планируется, что все отходы будут вывезены после того, как машины доберутся до пунктов назначений. Отмечается, что 5 июля спецтехника выехала на маршруты в полном объеме, однако выяснилось, что мост на Николо-Павловское закрыт, а дорога к населенным пунктам Нелоба и Никитино размыта, заявил директор компании Федор Потапов.