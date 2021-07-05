Из-за потопа мусоровозы не могут проехать в Верхнесалдинский и Горноуральский ГО

Posted 5 июля 2021, 14:23
Published 5 июля 2021, 14:23
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Погодные условия перекрыли дорогу в Никитино, Шиловку, Николо-Павловское, Петрокаменское, Нелобу, Мокроусское, а также к садовым товариществам по направлению Исинского тракта и поселка Монзино, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».
Планируется, что все отходы будут вывезены после того, как машины доберутся до пунктов назначений. Отмечается, что 5 июля спецтехника выехала на маршруты в полном объеме, однако выяснилось, что мост на Николо-Павловское закрыт, а дорога к населенным пунктам Нелоба и Никитино размыта, заявил директор компании Федор Потапов.
Напомним, прокурорская проверка организована в связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в селе Николо-Павловское, а также имеющейся угрозой подтопления в деревне Соседкова и селе Краснополье.