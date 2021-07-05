Минеева: Новые меры поддержки позволят выжить компаниям общепита

Мэр Сергей Собянин 3 июля в своем блоге рассказал о грантах, которые будут предоставлены первым 100 компаниям, 60% персонала которых будет вакцинировано. Организации и ИП могут получить выплаты в размере 100% НДФЛ, который был уплачен в течение года. При этом сумма ограничивается 5 миллионами рублей. Рестораны и кафе по результатам III квартала могут получать гранты на полную оплату услуг ЖКХ, для чего требуется соблюсти все требования по использованию QR-кодов, пишет ТАСС.