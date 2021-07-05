Новый центр для занятий боксом появится в Нижнем Тагиле

Центр бокса в Каменске-Уральском построят почти на 7 тысячах квадратных метров. В составе объекта планируется разместить зал для бокса с зонами для хранения инвентаря, на 152 посадочных места зал-арену с трибунами для зрителей, тренажерный зал с зонами для cross-fit и для кардио-тренажеров.