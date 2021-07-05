TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый центр для занятий боксом появится в Нижнем Тагиле

5 июля 2021, 11:18
Фото: 1mediainvest.ru
Физкультурно-оздоровительный комплекс, адаптированный под занятия боксом, будет построен в Нижнем Тагиле.

Спортивный объект будет построен в рамках договоренностей, достигнутых ранее между регионом и федерацией бокса о создании таких центров в шести муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице, сообщает ТАСС.

На 2,8 тысяч квадратных метров будет создан спорткомплекс со всем необходимым спортивным оборудованием в Нижнем Тагиле. Аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс, адаптированный под занятия боксом, будет построен и в Верхней Пышме.

Специализированный центр бокса в Талице планируют построить на площади 3,7 тысяч квадратных метров. В нем будут размещены залы для бокса и для специальной подготовки по боксу, а также на 150 зрительских мест универсальный спортивный зал.

Центр бокса в Каменске-Уральском построят почти на 7 тысячах квадратных метров. В составе объекта планируется разместить зал для бокса с зонами для хранения инвентаря, на 152 посадочных места зал-арену с трибунами для зрителей, тренажерный зал с зонами для cross-fit и для кардио-тренажеров.

Напомним, в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года» в школе № 13 Нижнего Тагила построят новую спортивную площадку. В 20 миллионов рублей обойдется ее строительство.

Новую спортплощадку в школе № 13 Нижнего Тагила построит МУП «Тагилдорстрой»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Первая бетонная скейт-площадка появится в Нижнем ТагилеБолее 1 млн будет потрачено на ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем ТагилеРаньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле
#Бокс#Стройка#Талица#Верхняя Пышма#Центр#Каменск-Уральский#Нижний Тагил#Спорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14