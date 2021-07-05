Продажа нелегальных сертификатов о вакцинации от COVID-19 выявлена в Екатеринбурге

Мошенники требуют данные обратившихся к ним людей. По их словам, они направят их в московскую поликлинику, в которой работает их человек. Документы перенесут на «Госуслуги», а у людей будет официальный сертификат, стоимость которого — 15 тысяч рублей, пишет Е1.