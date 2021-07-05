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Продажа нелегальных сертификатов о вакцинации от COVID-19 выявлена в Екатеринбурге

5 июля 2021, 06:33
Фото: 1Mediainvest.ru
Жителям Екатеринбурга предлагают нелегально купить за 15 тысяч сертификат о вакцинации в интернете.

Мошенники требуют данные обратившихся к ним людей. По их словам, они направят их в московскую поликлинику, в которой работает их человек. Документы перенесут на «Госуслуги», а у людей будет официальный сертификат, стоимость которого — 15 тысяч рублей, пишет Е1.

В полиции предупредили, что изготовление поддельных справок и их покупка является уголовным преступлением. За изготовление грозит срок до 2 лет лишения свободы, а за покупку — до 6 месяцев.

Напомним, в России ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан: сотрудникам общепита, магазинов и таксистам.

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#Екатеринбург#Сертификат#Свердловская область#Интернет#Вакцинация#Новости УрФО#Происшествия
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