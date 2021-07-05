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Posted 5 июля 2021, 09:26

Published 5 июля 2021, 09:26

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Режим чрезвычайной ситуации объявили власти ГГО из-за затоплений после ливня

5 июля 2021, 09:26
Режим ЧС объявлен в Горноуральском городском округе с 5 июля 2021 года. Режим будет действовать в сёлах Николо-Павловское, Краснополье и в деревне Соседкова, которые пострадали от дождевого паводка больше других.

После продолжительных ливней в Николо-Павловском затоплено 76 участков и 12 частных жилых домов. Также сохранена угроза затопления в селе Краснополье и деревне Соседкова, сообщает пресс-служба ГГО.

В коллективном саду АГОК подъёмом воды отрезаны 50 человек. На помощь им выехали специалисты Центра защиты населения и территории с лодками.

Через региональную трассу Николо-Павловское — Алапаевск появились трещины на переправе около Шиловки. Так как дорогу частично подмыло, движение транспорта здесь остановлено.

В пункте временного размещения, который развернула администрация городского округа на базе Николо-Павловского центра культуры, было размещено 7 человек, сообщает МЧС по Свердловской области.

Из-за сильных ливней размыло три дамбы, которые предназначены для создания водоёмов для мелиорации садоводческих участков в посёлке Вилюй.

Оперштаб по ликвидации последствий ЧС взял под контроль глава округа Дмитрий Летников. Также ситуация с подтоплением находится на особом контроле главного управления МЧС по Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева.

По словам Летникова, сейчас ведутся восстановительные, эвакуационные и спасательные работы на территориях подтопления. Развёрнуты пункты временного размещения, где дежурят медработники и психологи. Служба дорожного обеспечения организует запас скального грунта и щебня для отсыпки промываемых участков в Шиловке и в Краснополье.

Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Нижнем Тагиле прошли сильные ливни со шквалистым ветром. В результате стихийного бедствия многие районы города были подтоплены, некоторые деревья повалены.

#Елизавета Зиборова#Происшествия#ГГО и пригород#Свердловская область#Паводок#Подтопление#Глава ГГО#Горноуральский городской округ
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