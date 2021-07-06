14 лет колонии строгого режима запросил прокурор для экс-главы «Титановой долины»

В судебном процессе Артемий Кызласов признал факт получения денег. Однако заявил, что это была компенсация за невыполненные работы по контракту, а не взятка. Михаил Шилиманов был в деле посредником. Первому предъявлено обвинение за взятку в особо крупном размере, а второму фигуранту дела посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, соответственно.