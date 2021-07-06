14 лет колонии строгого режима запросил прокурор для экс-главы «Титановой долины»

Posted 6 июля 2021, 10:06
Published 6 июля 2021, 10:06
Modified 29 ноября, 17:38
Updated 29 ноября, 17:38
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение уголовного дела против экс-главы «Титановой долины» Артемия Кызласова, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Прокурор запросил для него, а также для его подельника, бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, почти максимально возможные сроки по вменяемым статьям обвинения.
В судебном процессе Артемий Кызласов признал факт получения денег. Однако заявил, что это была компенсация за невыполненные работы по контракту, а не взятка. Михаил Шилиманов был в деле посредником. Первому предъявлено обвинение за взятку в особо крупном размере, а второму фигуранту дела посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, соответственно.
Экс-глава «Титановой долины» находится под домашним арестом, а экс-заместителя министра сидит в СИЗО по другому уголовному делу, в котором его признали виновным в хищении 28 млн рублей.
Напомним, сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали обвиняемых 17 февраля 2020 года в кафе бизнес-центра «Высоцкий», в офисе «Титановой долины». В октябре 2020 прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.