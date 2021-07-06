Молодой хаски умер в салоне запертого автомобиля в Екатеринбурге

Posted 6 июля 2021, 17:45
Published 6 июля 2021, 17:45
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Инцидент произошел у дома на улице 8 Марта, 181/3. Очевидцы рассказали, что они пытались помочь животному, однако никто не приехал. Сначала уральцы позвонили в 112, где получили ответ, что звонок принят. Спустя полчала повторили обращение, но на место ЧП так никто и не отправился.
В результате очевидцы обратились к полицейским, которые нашли владельца машины. Но на тот момент собака умерла, сообщает Е1.
Собаку из салона доставали уже сотрудники МВД, которые привезли хозяина машины в наручниках. Это был мужчина лет 25–27,отметили свидетели.
Теперь в инциденте разбираются сотрудники полиции, была начата проверка, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Там уточнили, что хозяину грозит административное наказание.
Напомним, в начале июня стало известно, что в полиции Нижнего Тагила отказались возбуждать уголовное дело из-за отравления алабая в поселке Канава. Заявление в правоохранительные органы написала хозяйка животного.