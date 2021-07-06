Молодой хаски умер в салоне запертого автомобиля в Екатеринбурге

Инцидент произошел у дома на улице 8 Марта, 181/3. Очевидцы рассказали, что они пытались помочь животному, однако никто не приехал. Сначала уральцы позвонили в 112, где получили ответ, что звонок принят. Спустя полчала повторили обращение, но на место ЧП так никто и не отправился.