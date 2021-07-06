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Posted 6 июля 2021, 17:45

Published 6 июля 2021, 17:45

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Молодой хаски умер в салоне запертого автомобиля в Екатеринбурге

6 июля 2021, 17:45
Владелец автомобиля Land Rover Range Rover в Екатеринбурге на несколько часов оставил 11 месячного хаски в салоне запертого автомобиля без еды, воды и свежего воздуха. В итоге собака умерла.

Инцидент произошел у дома на улице 8 Марта, 181/3. Очевидцы рассказали, что они пытались помочь животному, однако никто не приехал. Сначала уральцы позвонили в 112, где получили ответ, что звонок принят. Спустя полчала повторили обращение, но на место ЧП так никто и не отправился.

В результате очевидцы обратились к полицейским, которые нашли владельца машины. Но на тот момент собака умерла, сообщает Е1.

Собаку из салона доставали уже сотрудники МВД, которые привезли хозяина машины в наручниках. Это был мужчина лет 25–27,отметили свидетели.

Теперь в инциденте разбираются сотрудники полиции, была начата проверка, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Там уточнили, что хозяину грозит административное наказание.

Напомним, в начале июня стало известно, что в полиции Нижнего Тагила отказались возбуждать уголовное дело из-за отравления алабая в поселке Канава. Заявление в правоохранительные органы написала хозяйка животного.

#Происшествия#Новости УрФО#Автомобиль#Смерть животного#Хаски#Екатеринбург
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