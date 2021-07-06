Суд оштрафовал предлагающего взятку управляющего павильоном в Нижнем Тагиле

Следствие и суд установили, что в мае 2020 года сотрудники правоохранительных органов в рамках проведения мероприятия «проверочная закупка» выявили факт нарушения. В торговом павильоне индивидуальный предприниматель продавал продукцию под известным товарным знаком с признаками контрафактности. Также были обнаружены игрушки, которые ввезены в страну без оформления таможенных сертификатов, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.