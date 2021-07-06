В два раза меньше заплатит «Водоканал» за прочистку канализации в Нижнем Тагиле

Posted 6 июля 2021, 08:39
Published 6 июля 2021, 08:39
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
Всего на аукцион было подано четыре заявки. Победителем признана ИП Олеся Быкова из Нижнего Тагила.
Согласно данным из открытых источников, индивидуальный предприниматель Быкова Олеся Николаевна зарегистрирована в марте 2021 года. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. Также компания занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Ранее она на госзакупках в качестве поставщика не участвовала.
Согласно контракту, прочистка колодцев планируется на улицах Матросова, Техническая, Кутузова, Шевченко и Металлургов. Работы должны быть выполнены без остановки действующих коллекторов.
Напомним, «Водоканал-НТ» был оштрафован за слив сточных вод в ручей Безымянный в Черноисточинске под Нижним Тагилом. Прокуратура выявила превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.