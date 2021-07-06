В два раза меньше заплатит «Водоканал» за прочистку канализации в Нижнем Тагиле

Согласно данным из открытых источников, индивидуальный предприниматель Быкова Олеся Николаевна зарегистрирована в марте 2021 года. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. Также компания занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Ранее она на госзакупках в качестве поставщика не участвовала.