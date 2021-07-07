По 10 тысяч получат только прописанные в домах пострадавшие от затопления семьи

У нас был метр воды в огороде, наши соседи получат выплату, а мы не получим. Хотя наш участок точно также пострадал от затопления, вот такая несправедливость. В администрации села мне сообщили, что существует постановление, согласно которому выплату будут производиться выплаты жильцам, прописанным в домах,рассказал TagilCity.ru сын пенсионера Андрей.