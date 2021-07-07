После смерти полицейской от COVID-19 началась проверка Госпиталя ветеранов войн

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге скончался 65-летний профессор УрФУ. По словам жены погибшего, хронических заболеваний у погибшего не было. Вакцину от коронавируса он ставил в феврале 2021 года, а после этого где-то заразился. Врачи допускают, что справиться с болезнью организм погибшего не смог из-за возраста.