После смерти полицейской от COVID-19 началась проверка Госпиталя ветеранов войн

Posted 7 июля 2021, 06:59
Published 7 июля 2021, 06:59
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Впервые женщина почувствовала себя плохо 15 июня 2021 года, а уже 19 июня ею был получен положительный тест на COVID-19, сообщает «КП-Екатеринбург».
Сперва она лечилась амбулаторно, но после ухудшения состояния её госпитализировали в Госпиталь ветеранов войн 22 июня. 23 июня она была переведена в реанимацию. 4 июля женщина скончалась. Была ли погибшая вакцинирована от коронавируса — неизвестно.
Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге скончался 65-летний профессор УрФУ. По словам жены погибшего, хронических заболеваний у погибшего не было. Вакцину от коронавируса он ставил в феврале 2021 года, а после этого где-то заразился. Врачи допускают, что справиться с болезнью организм погибшего не смог из-за возраста.