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Posted 7 июля 2021, 15:54

Published 7 июля 2021, 15:54

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Разноцветные выбросы и пропавшая на свадьбе в лесу. Итоги дня в Свердловской области

7 июля 2021, 15:54
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 7 июля.

Утром в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошел выброс, похожий на пожар. Черный дым из производственных труб смешивался в небе оранжевыми клубами. На сервис, в котором в режиме онлайн размещается информация о качастве воздуха, было показано два очага горения.

Четвертые сутки полиция и поисковики ищут пропавшую 24-летнюю девушку в лесу под Североуральском. Ее пригласили на свадьбу за городом, но она поругалась со знакомыми и пошла погулять в лесу. Девушка позвонила в МЧС и сказала, что потерялась.

Пропавшую девушку ищут четвёртые сутки в лесу под Североуральском
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После смерти 48-летней полицейской от коронавируса началась проверка управления МВД в Госпитале ветеранов войн, куда она была госпитализирована. Впервые женщина почувствовала себя плохо 15 июня, а затем получила положительный тест на инфекцию. Сначала она лечилась амбулаторно, но потом ей стало хуже. 4 июля она кончалась. О тот, была ли умершая привита от COVID-19 не сообщается.

После смерти полицейской от COVID-19 началась проверка Госпиталя ветеранов войн
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Выплаты на первоочередные нужды по 10 тысяч рублей после затопления в Свердловской области получат только семьи с прописанными жильцами. Дачникам и садоводам в такой компенсации отказывают. К пенсионеру, который летом живет в Николо-Павловске, занимается садоводством и содержит подсобное хозяйство, приезжала комиссия, которая осуществляет обход территорий и оценку нанесенного ущерба. Ему сообщили, что ему выплата не положена, так как он в доме не прописан.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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