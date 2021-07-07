Сертификаты с QR-кодами начали получать переболевшие коронавирусом екатеринбуржцы

Posted 7 июля 2021, 10:43
Published 7 июля 2021, 10:43
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Также в присланном письме указано медицинское учреждение, в котором лечился пациент, и дата выздоровления.
Кроме того, письма приходят тем, кто переболел осенью 2020 года, то есть полгода с момента заболевания уже прошло, сообщает Znak.
Две жительницы Екатеринбурга рассказали, что 6 июля 2021 года на сайте действительно был сертификат, а сегодня при попытке его открыть сайт выдаёт ошибку. Обе женщины переболели коронавирусом более шести месяцев назад.