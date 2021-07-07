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Posted 7 июля 2021, 10:43

Published 7 июля 2021, 10:43

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Сертификаты с QR-кодами начали получать переболевшие коронавирусом екатеринбуржцы

7 июля 2021, 10:43
Сюжет
Коронавирус
Жителям Екатеринбурга, которые переболели COVID-19, стали приходить QR-коды и сертификаты об иммунизации. В письме, приходящим на электронную почту, говорится, что сертификат электронный и срок его действия — полгода.

Также в присланном письме указано медицинское учреждение, в котором лечился пациент, и дата выздоровления.

Кроме того, письма приходят тем, кто переболел осенью 2020 года, то есть полгода с момента заболевания уже прошло, сообщает Znak.

Две жительницы Екатеринбурга рассказали, что 6 июля 2021 года на сайте действительно был сертификат, а сегодня при попытке его открыть сайт выдаёт ошибку. Обе женщины переболели коронавирусом более шести месяцев назад.

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#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Коронавирус#Свердловская область#Письмо#Почта#Сертификаты#Екатеринбург#Пандемия
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