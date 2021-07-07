Трехкилограммовую опухоль удалили свердловчанке в день рождения в онкоцентре

Началось у женщины все с боли внизу живота. Не обращая внимания на симптомы нездоровья в организме, она несколько месяцев надеялась, что боль сама собой пройдет. Боль не проходила, пришлось обратиться за помощью в больницу. Врачами было обнаружено, что у 68-летней пациентки помимо новообразования еще отказала почка, потому как оказался сдавленным мочеточник. Стабилизировав состояние женщины медики направили ее в онкоцентр, где диагностировали трехкилограммовую опухоль малого таза.