35-летняя многодетная мать скончалась во время родов в Первоуральске

Posted 8 июля 2021, 04:56
Published 8 июля 2021, 04:56
Modified 29 ноября, 17:38
Updated 29 ноября, 17:38
35-летняя женщина должна была родить пятого ребёнка. Он появился на свет здоровым. У женщины же началось послеродовое кровотечение, пишет Е1.
Врачи пытались её спасти, но не удалось. Мать пятерых детей скончалась.
Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту смерти женщины.
Напомним, в 2019 году в родах умерла 22-летняя девушка. У неё возникло редкое осложнение — выворот матки. Родственники погибшей обвинили в произошедшем акушерку, которая вела роды. Первая медэкспертиза в Ханты-Мансийске подтвердила вину медика, но вторая в Екатеринбурге не увидела связи между смертью матери и действиями врача. В связи с этим 25 февраля 2021 года суд Нижних Серег оправдал обвиняемую.