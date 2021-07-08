35-летняя многодетная мать скончалась во время родов в Первоуральске

Напомним, в 2019 году в родах умерла 22-летняя девушка. У неё возникло редкое осложнение — выворот матки. Родственники погибшей обвинили в произошедшем акушерку, которая вела роды. Первая медэкспертиза в Ханты-Мансийске подтвердила вину медика, но вторая в Екатеринбурге не увидела связи между смертью матери и действиями врача. В связи с этим 25 февраля 2021 года суд Нижних Серег оправдал обвиняемую.