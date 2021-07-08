750 тысяч отсудила свердловчанка за ДТП с «КАМАЗом»

Posted 8 июля 2021, 10:50
Published 8 июля 2021, 10:50
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
В январе 2019 года в Верхней Синячихе произошло ДТП. Автомобиль «КАМАЗ», поворачивая на перекрёстке, из-за заноса прицепа «зацепил» двигавшуюся по встречной полосе машину «ВАЗ». Помимо водителя в легковушке находилась семья: мама и двое детей 2003 и 2016 годов рождения. В результате аварии 16-летняя девушка получила сотрясение мозга и компрессионные переломы позвонков. Повреждения повлекли за собой значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. Они квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба свердловского городского суда.
Вступившим в законную силу приговором Алапаевского городского суда водитель «КАМАЗа» был признан виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. На тот момент мужчина состоял в трудовых отношениях с ООО «Лестех».
Пострадавшая в лице своего законного представителя обратилась с иском в Алапаевский городской суд к ООО «Лестех» о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Суд первой инстанции принял решение взыскать с ответчика ООО «Лестех» 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. С таким решением не согласились ни ответчик, ни истец. Так же с апелляционным представлением в Свердловский областной суд обратился прокурор.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда посчитала доводы апелляционной жалобы истца и апелляционного представления прокурора заслуживающими внимания.
Коллегия посчитала сумму, взысканную с ответчика, заниженной. Учитывая длительность и сложность лечения девушки, а также невозможность вести привычный образ жизни, нормально учиться, а также страх и физическую боль, пережитые в момент ДТП, суд апелляционной инстанции решил изменить постановление суда первой инстанции. Размер компенсации морального вреда был увеличен до 750 тысяч рублей. Доводы обвиняемого о завышенном размере компенсации были судом отклонены.
Напомним, в феврале 2021 года столкнулись автомобили Toyota Land Cruser 100 и Kia Ceed. Водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Kia Ceed, в котором ехала семья из Нягани. В ДТП погибла 8-летняя девочка, а её 10-летняя сестра скончалась по пути в больницу. Отец умер в больнице 17 февраля. Водитель Toyota был отдан под суд.