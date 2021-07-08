750 тысяч отсудила свердловчанка за ДТП с «КАМАЗом»

В январе 2019 года в Верхней Синячихе произошло ДТП. Автомобиль «КАМАЗ», поворачивая на перекрёстке, из-за заноса прицепа «зацепил» двигавшуюся по встречной полосе машину «ВАЗ». Помимо водителя в легковушке находилась семья: мама и двое детей 2003 и 2016 годов рождения. В результате аварии 16-летняя девушка получила сотрясение мозга и компрессионные переломы позвонков. Повреждения повлекли за собой значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. Они квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба свердловского городского суда.