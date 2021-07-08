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Posted 8 июля 2021, 14:06

Published 8 июля 2021, 14:06

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Предполагаемый склеп и смерть в роддоме. Итоги дня в Свердловской области

8 июля 2021, 14:06
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 июля.

Прививочные пункты в одной из поликлиник Екатеринбурга отказываются ревакцинировать пациентов от коронавируса. Врачи утверждают, что должно пройти девять месяцев с момента последней вакцинации. Пациенты считают, что это происходит из-за отсутствия препаратов, а медики утверждают, что не могут вакцинировать повторно без решений Минздрава Свердловской области, которые еще не приняты.

Прививочные пункты отказываются ревакцинировать пациентов от COVID-19 в Екатеринбурге
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35-летняя мать пятерых детей умерла во время родов в Первоуральске. Женщину доставили туда из Ревды. Ребенок появился на свет здоровым, но у пациентки началось послеродовое кровотечение. Врачам не удалось ее спасти. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти.

35-летняя многодетная мать скончалась во время родов в Первоуральске
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Предположительно старинный склеп с осколками мраморной плиты найден во время работ по реконструкции в сквере рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На этом месте находится родовая усыпальница Демидовых, в которой захоронены семь представителей династии. Строители временно приостановили работу на этом участке, потому что точных данных о найденном захоронении пока нет.

Тело 85-летней пенсионерки обнаружено сегодня в реке Исеть в Екатеринбурге у моста на улице Горького. Погибшую опознал ее сын. Собранные по факту смерти материалы полиция передала в Следственный комитет. Там проводится доследственная проверка, тело отправлено на экспертизу. Предварительно, смерть женщины не носит криминальный характер.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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