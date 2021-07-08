Разметка на перекрёстках для снижения ДТП появилась в Нижнем Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году на дорогах планируется внедрить диагональные пешеходные переходы. Это нужно для того, чтобы разрешить движение пешеходам по диагонали, необходимо переоборудовать перекрёстки: поставить знаки, соответствующие ГОСТу, поставить ограждения на выходах.