tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2021, 07:53

Published 8 июля 2021, 07:53

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Разметка на перекрёстках для снижения ДТП появилась в Нижнем Тагиле

8 июля 2021, 07:53
Разметка появилась в Ленинском и Дзержинском районах Нижнего Тагила.

Данная разметка сделана на особенно крупных перекрёстках города для указания направления движения. Такие подсказки для автомобилистов используются для снижения аварийности на перекрёстках.

В Ленинском районе разметку уже нанесли на перекрёстках Фрунзе — Космонавтов и на Фестивальной — Красногвардейской, а в Дзержинском — на перекрёстке Восточное шоссе — Вагоностроителей.

Работы выполнил «Сигнал-3» после нашего обращения в ГИБДД в апреле 2021 года,рассказывает председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

В Нижнем Тагиле планируется внедрить на перекрестках разметку по диагонали
Узнать подробнее

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году на дорогах планируется внедрить диагональные пешеходные переходы. Это нужно для того, чтобы разрешить движение пешеходам по диагонали, необходимо переоборудовать перекрёстки: поставить знаки, соответствующие ГОСТу, поставить ограждения на выходах.

#Елизавета Зиборова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Дорожная разметка#Перекресток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика