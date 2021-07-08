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Posted 8 июля 2021, 07:27

Published 8 июля 2021, 07:27

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Строительный контроль по ремонту моста на Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле

8 июля 2021, 07:27
Сюжет
Мост на Циолковского
Аукцион по поиску подрядчика на строительный контроль по ремонту путепровода на улице Циолковского объявлен в Нижнем Тагиле.

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Начальная цена контракта составляет 8,9 миллиона рублей.

Задачи строительного контроля состоят в постоянном мониторинге выполнения работ (время, ресурсы, качество), инженерным и консультативным услугам и недопущением приемки работ, выполненных с нарушением требований проектной документации.

Исполнителю необходимо контролировать:

  • реконструкцию путепровода;
  • реконструкцию автомобильных дорог на улицах Циолковского и Октябрьской Революции;
  • системы водоснабжения и водоотведения, в том числе и поверхностных стоков;
  • тепловые сети;
  • наружное освещение;
  • переустройство сетей электроснабжения и связи;
  • светофорное регулирование;
  • переустройство контактной сети;
  • систему видеонаблюдения;
  • планировочную организацию земельного участка;
  • конструктивные решения;
  • организацию строительства и работ по демонтажу линейного объекта;
  • мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности;
  • иные сопутствующие работы, связанные с доведением параметров до значений, соответствующих технической категории участков дорог и путепровода.

Исполнитель может запрашивать у подрядчика и рассматривать проектную документацию, согласовывать материалы разбивочных работ, проверять объем и качество выполнения работ.

Выполнение строительного контроля должно осуществляться в соответствии с графиком работ. В случае игнорирования требований об устранении нарушений, исполнитель может приостановить работы. Отчет о проделанной работе заказчику нужно предоставлять еженедельно.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 августа 2021 года.

Напомним, в конце мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков лично проконтролировали ход ремонта путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле в ходе рабочего визита. Глава региона предложил ввести онлайн-трансляцию ремонта путепровода, чтобы жители могли следить за реконструкцией. Она ведется на портале TagilCity.ru.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Строительство#Контроль
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