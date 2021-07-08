Строительный контроль по ремонту моста на Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков лично проконтролировали ход ремонта путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле в ходе рабочего визита. Глава региона предложил ввести онлайн-трансляцию ремонта путепровода, чтобы жители могли следить за реконструкцией. Она ведется на портале TagilCity.ru.