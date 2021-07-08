tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2021, 07:29

Published 8 июля 2021, 07:29

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

«Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле

8 июля 2021, 07:29
Молодой человек обманным путем похитил у ребенка велосипед 6 июля во дворе дома № 137 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле.

По словам мамы пострадавшего мальчика, парень, назвавшись Ильей, попросил прокатиться у ребенка на велосипеде, сделал два круга, а после скрылся в неизвестном направлении.

Ребенок очень расстроен, так как копил на велик и катался всего лишь один месяц на нем. Будет обидно, если этот «человек» покатается и бросит его,рассказала мама мальчика в группе «ЧП Нижний Тагил».

Редакции TagilCity.ru тагильчанка сообщила, что написала заявление в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» в свою очередь сообщили редакции, что подозреваемый в краже был задержан в этот же день сотрудниками уголовного возраста. Им оказался 17-летний тагильчанин, который совершал подобные действия уже не в первый раз. Подросток стоит на профилактическом учете.

Сейчас в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Велосипед стоимость примерно 10 тысяч рублей изъят и возвращен владельцу,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе полиции.

Напомним, в супермаркете «Лента» по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле по подозрению в краже средств личной гигиены почти на 10 тысяч рублей были задержаны 36-летний мужчина и 24-летняя женщина.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Кража#Велосипед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика