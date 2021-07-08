«Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле

Редакции TagilCity.ru тагильчанка сообщила, что написала заявление в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» в свою очередь сообщили редакции, что подозреваемый в краже был задержан в этот же день сотрудниками уголовного возраста. Им оказался 17-летний тагильчанин, который совершал подобные действия уже не в первый раз. Подросток стоит на профилактическом учете.