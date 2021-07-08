За 56,2 млн будут отремонтированы ясли №10 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле

Posted 8 июля 2021, 12:23
Published 8 июля 2021, 12:23
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо окончить до 31 мая 2022 года. Средства выделяются из местного бюджета по программе реализации основных направлений строительного комплекса в городе до 2024 года.
Согласно техзаданию, подрядчику нужно выкорчевать деревья вокруг здания, а после ремонта восстановить газон, благоустроить территорию и установить наружное освещение.
В здании и на складе необходимо провести работы по отоплению и вентиляции, водопроводу и канализации, электрооборудованию и освещению. Также на объектах нужно установить пожарную сигнализацию и провести пусконаладочные работы.
Гарантия на работы составляет пять лет. Подписанный контракт действует до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 июля 2021 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса, 58. На комплексные инженерные изыскания выделено 787 тысяч рублей.