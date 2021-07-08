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Posted 8 июля 2021, 12:23

Published 8 июля 2021, 12:23

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

За 56,2 млн будут отремонтированы ясли №10 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле

8 июля 2021, 12:23
56,2 миллиона рублей выделено на капитальный ремонт здания детского сада для детей раннего возраста на улице Оплетина, 5 в Нижнем Тагиле.

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо окончить до 31 мая 2022 года. Средства выделяются из местного бюджета по программе реализации основных направлений строительного комплекса в городе до 2024 года.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно выкорчевать деревья вокруг здания, а после ремонта восстановить газон, благоустроить территорию и установить наружное освещение.

В здании и на складе необходимо провести работы по отоплению и вентиляции, водопроводу и канализации, электрооборудованию и освещению. Также на объектах нужно установить пожарную сигнализацию и провести пусконаладочные работы.

Гарантия на работы составляет пять лет. Подписанный контракт действует до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 июля 2021 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса, 58. На комплексные инженерные изыскания выделено 787 тысяч рублей.

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