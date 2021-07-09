tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2021, 16:52

Published 9 июля 2021, 16:52

Modified 24 февраля, 13:13

Updated 24 февраля, 13:13

Евгений Куйвашев анонсировал «Прямую линию»

9 июля 2021, 16:52
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проведет «Прямую линию», которая будет аналогична с той, которую каждый год проводит президент России Владимир Путин.

Куйвашев отметил, что для него важно поддерживать диалог с жителями Свердловской области.

Например, этот формат вопросов и ответов. Что касается прямой линии, буду ее проводить,написал губернатор в stories на своей личной странице в Instagram.

Однако на данный момент неизвестно, когда именно пройдет «Прямая линия».

Напомним, 7 июля стало известно, что Владимир Путин поручил главам регионов проводить «Прямые линии» с жителями минимум один раз в год. Во время мероприятия жители будут говорить о проблемах открыто и задавать неудобные вопросы, а главам придется отвечать на них лично.

Путин поручил главам регионов ежегодно проводить Прямые линии
Узнать подробнее
Материалы по теме
Мусорная реформа и чистый воздух. Эко-вопросы на прямой линии с Владимиром ПутинымПутин поручил главам регионов ежегодно проводить Прямые линии
#Общество#Владимир Путин#Свердловская область#Прямая линия#Евгений Куйвашев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика