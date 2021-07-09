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Posted 9 июля 2021, 16:14

Published 9 июля 2021, 16:14

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Лучевая кость в склепе и обвинение врачей роддома. Итоги дня в Свердловской области

9 июля 2021, 16:14
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 июля.

Пятеро подростков устроили ДТП на улице Луначарского в Екатеринбурге. На момент происшествия внутри пострадавшего Ford Fiesta была девушка. Столкнувшись с иномаркой, подростков отбросило на Ford Mondeo. После этого Ford задел стоявший рядом Nissan Qashqai. Покинув машину, девушка увидела, что из «Жигулей», устроившего ДТП, выбегают пятеро несовершеннолетних парней. В салоне она обнаружила пустые банки из-под пива.

Родственники многодетной мамы, которая погибла во время родов в Первоуральске, хотят судиться с врачами. Они считают, что могла быть допущена врачебная ошибка, однако медики уверяют, что смерть наступила в результате стечения обстоятельств. По словам главного врача больницы Виктора Долгушина, многочисленные роды послужили фактором риска, поскольку организму требуется время для восстановления сил. Теперь мать скончавшейся женщины планирует обращаться в прокуратуру. Она считает, что врачи не хотят признавать совершенную ошибку.

В склепе, который был найден во время земельных работ в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, обнаружены останки человека. Предполагается, что именно на этом месте находилось захоронение семьи российских промышленников Демидовых. Размер лучевой кости руки говорит о принадлежности женщине или ребенку. Теперь специалистам предстоит определить точную принадлежность останков. 9 июля на объекте начнут работу археологи.

Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле
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36-летняя жительница Екатеринбурга Дарья Агупова, спасшая в начале июля из пруда тонущую женщину с маленьким ребенком, скончалась от полученных травм. Состояние женщины резко ухудшилось после операции, а 7 июля екатеринбурженка умерла в больнице № 23 от травм, полученных при спасении тонущих людей. У нее развилась легочная тромбофилия и произошла остановка сердца.

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
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