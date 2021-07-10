Общественник обвинил тагильский Роспотребнадзор в незаконном захвате общей парковки

Законы писаны у нас в стране не для всех. Для обычных граждан законы есть, а чиновникам они не писаны совсем никак, видимо. Ведь выходной день, почему ограждение, почему нельзя пользоваться общественным местом для парковки? Где знаки? Просто натянули тросы и все. У них есть своя огромная парковка за шлагбаумом, возмущается Никита Чапурин.