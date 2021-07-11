Volvo вылетел с дороги и влетел в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

По словам очевидицы событий, по улице Кулибина в Нижнем Тагиле, по направлению с Вагонки в центр города, водитель на автомобиле марки Volvo, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. Авария произошла 11 июля примерно в 20:00 по местному времени.