tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2021, 17:33

Published 11 июля 2021, 17:33

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Volvo вылетел с дороги и влетел в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

11 июля 2021, 17:33
Volvo вылетел с дороги и врезался в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы.

По словам очевидицы событий, по улице Кулибина в Нижнем Тагиле, по направлению с Вагонки в центр города, водитель на автомобиле марки Volvo, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. Авария произошла 11 июля примерно в 20:00 по местному времени.

Подъехали сотрудники Госавтоинспекции, скорая медицинская помощь на место происшествия не приезжала. Из-за аварии образовалась небольшая пробка за мостом до кольца, остановлено трамвайное движение. Два трамвая стоят, подъехала аварийная машина,делится очевидица с места аварии с TagilCity.ru.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет. Более подробный комментарий будет позднее, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга.

Следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Дорога#ГИБДД#Столб#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика