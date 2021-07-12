Рассадниками коронавируса назвала поликлиники эпидемиолог из Свердловской области

Posted 12 июля 2021, 06:22
Published 12 июля 2021, 06:22
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Одной из причин резкого роста выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области, по мнению Свириной, в том, что пациенты с симптомами коронавируса не самоизолируются, а идут в поликлинику сдавать мазки, заражая при этом других.
Нужно, чтобы медицина обратила внимание, как у нас ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ в поликлиниках. Чтобы там не возникали очаги распространения. Сейчас, мне кажется, там есть проблемы, рассказала эпидемиолог Е1.
По ее мнению, еще одной из причин является несоблюдение гражданами режима самоизоляции.
Также на рост заболеваемости повлияла жаркая погода, которая зачастую способствует развитию респираторных и вирусных инфекций, и проведение массовых мероприятий в регионах России.
Напомним, 11 июля 2021 года впервые с начала пандемии коронавируса за сутки в Свердловской области подтверждено 425 новых случаев заболевания. Также подтверждено 16 летальных случаев. Общее число скончавшихся в регионе достигло 4013 человек.