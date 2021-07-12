Странные чиновники, ядовитый туман и склеп Демидовых: итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 11 июля 2021, 21:20
Published 11 июля 2021, 21:20
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Громкое дело на экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова на минувшей неделе закончилось обвинительным приговором. Первому фигуранту дела о взятках суд назначил 10 лет колонии строгого режима, второму — 8 лет. Также каждому предстоит выплатить по 13 млн рублей штрафа.
Общественник обвинил тагильский «Роспотребнадзор» в незаконном захвате парковки по улице Октябрьской революции. Организация, у которой есть своя парковка со шлагбаумом во внутреннем дворе, натянула трос, закрывая две парковки вдоль городской дороги. Никита Чапурин таким поведением чиновников возмутился, тросы перерезал и ждет претензий от ведомства.
Помните, неделю назад по Горноуральскому городскому округу прошлись ливни, которые стали причиной целого потопа с разрушительными последствиями? Тогда чиновники округа сообщили, что пострадавшим будет выделена материальная помощь. Полагающиеся 10 тысяч рублей попросил и 70-летний собственник сада в Николо-Павловском, где вода на метр затопила территорию. Однако чиновники решили не выплачивать эти баснословные деньги мужчине, поскольку он не прописан в пострадавшем от потопа доме. Публикация TagilCity.ru о ситуации планы чиновников изменила, и теперь мужчине удастся получить положенную денежную компенсацию.
Странностями отличились на этой неделе и в тагильской природоохранной прокуратуре. Но запрос редакции там сообщили, что размещение любых табличек на деревьях запрещено (зимой неизвестные развешивали свою рекламу прямо на стволы). Однако будут ли предприняты какие-либо меры по установлению и привлечению к ответственности виновных — в ведомстве умолчали. То есть как бы прибивать рекламу на деревья нельзя, но вас не будут искать и за это ничего не будет. При этом контора с рекламных табличек вполне реальная, почему до сих пор ее не наказали — загадка. Ответ на нее мы, вероятно, знаем, но он нам очень не нравится.
И вообще, хочется, чтобы тагильские чиновники разочаровали нас и не подтвердили наши пессимистичные ожидания: вдруг у главного санврача окажется важная причина для перекрытия общественной парковки, а природоохранная прокуратура уже на всех парах мчится привлекать к ответственности фирму, которая незаконно разместила рекламу на тагильских деревьях.
Пока предприниматели осознанно губят городские деревья, тагильская промышленность заставляет бежать из города. На минувшей неделе проблема с едко-зелеными выбросами на Коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК стала практически ежедневной: густой дым в выходные превратил Восточное шоссе в колоритное место для съемок фильмов ужасов.
Кстати, Роспотребнадзор включил Нижний Тагил в список населенных пунктов с неприемлемым канцерогенным риском. Также город стал антирекордсменом по техногенному загрязнению.
Однако наш город, тесно связанный с промышленностью, славится не только заводами. Есть в Нижнем Тагиле и творческие люди, которые создают свои музыкальные произведения прямо рядом с нами. Редакция TagilCity.ru регулярно рассказывает о музыкантах города, свежий выпуск проекта посвящен солистам.
Склеп Демидовых, который предположительно был обнаружен в Нижнем Тагиле на минувшей неделе, стал знаковой находкой для города в канун его 300-летия. Члены династии заводчиков Демидовых, которые по сути основали Урал как промышленный край, были похоронены на территории современной Выи. Во время земляных работ при реконструкции сквера за ДК «Юбилейный» рабочие сделали неожиданное открытие, которое уже стало одним из важнейших событий для истории города за многие годы. Читайте все новости о ходе работ исследователей в нашем специальном сюжете «Склеп Демидовых».
Традиционный культобзор событий начала недели познакомит и с историей города, и с трендовыми кинофильмами, и напомнит о важных праздниках.