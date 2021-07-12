Странные чиновники, ядовитый туман и склеп Демидовых: итоги недели в Нижнем Тагиле

Странностями отличились на этой неделе и в тагильской природоохранной прокуратуре. Но запрос редакции там сообщили, что размещение любых табличек на деревьях запрещено (зимой неизвестные развешивали свою рекламу прямо на стволы). Однако будут ли предприняты какие-либо меры по установлению и привлечению к ответственности виновных — в ведомстве умолчали. То есть как бы прибивать рекламу на деревья нельзя, но вас не будут искать и за это ничего не будет. При этом контора с рекламных табличек вполне реальная, почему до сих пор ее не наказали — загадка. Ответ на нее мы, вероятно, знаем, но он нам очень не нравится.